Власти РФ хотят сократить финансирование обороны

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Министерство финансов предлагает снизить объём финансирования государственных программ по обороне. В ведомстве хотят выделять меньше денег в ближайшие три года.

Минфин планирует сократить на 323,22 млрд рублей финансирование госпрограммы «Обеспечение обороноспособности страны», говорится в документе «Методика расчёта предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». В результате в следующем году на эту программу потратят 1,42 трлн рублей, в 2022-м — 1,46 трлн рублей, а в 2023-м — 1,51 трлн рублей, передаёт РИА Новости.

Также под сокращение должна попасть программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса»: в 2021 году на неё могут потратить на 850 млн меньше, а в 2022 и 2023 годах — на 840 млн. Изначально на неё планировали выделить 9 млрд рублей.

Кроме того, в министерстве предлагают сократить финансирование госпрограммы «Обеспечение государственной безопасности»: в 2021 году могут выделить на 81 млн рулей меньше (на неё направят 1,636 млрд рублей), в 2022 году — на 109 млн (1,637 млрд), в 2023-м — на 71 млн (1,675 млрд).

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство финансов РФ согласилось установить трёхлетний переходный период, разрешающий российским компаниям с 2021 по 2024 год выплачивать дивиденды за рубеж по нулевой налоговой ставке.