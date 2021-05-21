Минпромторг пообещал Маску господдержку для завода Tesla в России

https://static.news.ru/photo/892ab318-ba5b-11eb-a18a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Минпромторг России ответил основателю Tesla и SpaceX Илону Маску на слова о возможном размещении производства электромобилей на территории РФ. Ведомство в Twitter рассказало американскому предпринимателю о мерах государственной поддержки.

В министерстве были рады узнать, что Tesla рассматривает Россию как место для строительства производства транспортных средств.

Кстати, у нас есть ряд мер господдержки для местных производителей. Приезжайте к нам, мы поговорим об этом, — говорится в твите Минпромторга.

Dear @Elonmusk , we were delighted to learn that you are considering building a factory in Russia. By the way, we have a number of state support measures for local OEMs. Come to see us, weâll talk about it :)

Best regards,

Ministry of industry and trade of the Russian Federation pic.twitter.com/hrVtmLhGAa — ÐÐ¸Ð½Ð¿ÑÐ¾Ð¼ÑÐ¾ÑÐ³ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ (@minpromtorg_rus) May 21, 2021

Выступая на форуме «Новое знание», Илон Маск сообщил, что в России, Казахстане и других странах СНГ будут официально продаваться электромобили Tesla. Маск не исключил , что рассматривает Россию как место, где можно открыть заводы по выпуску электрокаров. По словам бизнесмена, компания Tesla нуждается в россиянах, которые поддержат её начинания. Маск не уточнил, когда именно на российском рынке появится электромобиль его фирмы.

Чистая прибыль компании Tesla в первом квартале 2021 года достигла рекордного уровня — $438 млн. В сравнении с показателями за первый квартал 2020 года она увеличилась в 27 раз. За три месяца Tesla произвела 180,34 тысячи автомобилей, что на 76% больше, чем годом ранее. Кроме того, на 109% выросли продажи, клиентам было поставлено 184,88 тысячи электромобилей.