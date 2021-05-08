Владимир Путин разделяет народы и их властителей

Накануне Дня Победы, святого праздника для миллионов людей на пространстве бывшего Советского Союза, Владимир Путин обратился со своим традиционным поздравлением к президентам и руководителям девяти бывших постсоветских государств, в которых на официальном уровне хранится память о тех днях, когда народы одной страны в едином строю спасли мир от фашистской угрозы, и где до сих пор открыто и торжественно чествуют последних ветеранов той великой войны. Исключение составили только две страны — Грузия и Украина, к народам которых российский лидер обратился как бы напрямую, через головы их правителей.

И в таком подходе нет ничего удивительного. Ибо эти два государства уже не первый год стремятся переписать историю в угоду своим новым покровителям, для которых советская миссия спасения Европы и целых народов от истребления что-то вроде обидного исторического недоразумения. А потому тамошние вожди постепенно приравнивают День Победы чуть ли не к исторической катастрофе, провокационным образом ставят на одну доску ветеранов Советской армии — освободительницы и нацистских недобитков, позволяющих себе щеголять в такие дни в нацистской форме. Где подразделения СС типа «Галичина» объявляют борцами за национальную независимость.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Именами нацистских приспешников называют стадионы, а возмутившегося таким святотатством посла Израиля на Украине грозят объявить персоной нон грата. Да и как может быть иначе, если последователи Степана Бандеры и Романа Шухевича проходят по киевским улицам в факельном шествии, выкидывая руки в нацистском приветствии. Проходят, видимо, своим маршем и мимо Бабьего Яра, где фашисты и идеологические предтечи нынешних украинских нациков уничтожили тысячи евреев. А посеянные там расовые теории национального превосходства, как мы видим, при полной поддержке властей дают свои обильные всходы в виде подавления культурной и языковой автономии национальных меньшинств. И это при президенте Украины, этническом еврее.

Но в России и в других постсоветских странах отдают себе отчёт в том, что «Гитлеры приходят и уходят, а народы остаются». И самый плотный навязанный идеологический дурман рано или поздно рассеивается. В России помнят и чтут сыновей украинского и грузинского народов, героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и отдавших свои жизни за свободу и независимость своих потомков. Память о них живёт в семьях и в Киеве, и в Тбилиси, и в Харькове, и в Рустави. Вот к украшенным наградами ветеранам и к их благодарным потомкам напрямую обращается Владимир Путин, отец которого также прошёл фронт. И пусть невежды утверждают, что в составе украинских фронтов воевали, по их мнению, исключительно украинцы, которые, дескать, единолично и освободили Освенцим. Но мы-то помним, что плечом к плечу стояли народы всего Советского Союза. И эта память для большинства священна.