Морская прогулка Путина и Лукашенко попала на видео

https://static.news.ru/photo/010e5b2a-c0a9-11eb-8445-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: pul_1/telegram.org

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в завершение двухдневных переговоров совершили морскую прогулку на яхте. Компанию им составил сын белорусского лидера Николай. Видео прогулки опубликовано в Telegram-канале NEWS.ru.

Лукашенко с сыном приплыли на судно в Чёрном море, где их ожидал Путин. Он показал гостям корабль и предложил пообедать.

Во время прогулки лидеры двух стран продолжали общаться, уже в неформальной обстановке. После прогулки президенты тепло попрощались друг с другом.

Переговоры лидеров России и Белоруссии проходили 28 и 29 мая. В первый день президенты общались в течение пяти часов. Среди прочего главы государств побеседовали о развитии двусторонних связей, а также о партнёрстве в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Во второй день главы государств продолжили общаться в неформальной обстановке.