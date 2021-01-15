Венедиктов рассказал, зачем Медведев написал статью о Байдене

https://static.news.ru/photo/1af83780-57e6-11eb-8644-fa163e074e61_660.jpg Алексей Венедиктов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший председатель правительства России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал статью «Америка 2.0. После выборов» для того, чтобы дать сигнал властям США о необходимости контроля за вооружением. Об этом рассказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Это сигнал американской администрации: «Ребят, давайте вернёмся к контролю за вооружениями», — приводит слова журналиста «Эхо Москвы».

По его словам, Россия нуждается в контроле за вооружением, несмотря на успешное развитие военно-промышленного комплекса.

В своей статье «Америка 2.0. После выборов» Дмитрий Медведев проанализировал ситуацию в Штатах и пришёл к выводу, что причиной происходящих беспорядков является «архаичная система выборов». По его мнению, американское общество оказалось расколото и можно ожидать новых беспорядков и волн насилия. Противоречия среди граждан США обострились, когда действующий президент Дональд Трамп, проигравший на выборах Джо Байдену, стал заявлять о многочисленных нарушениях и подлогах на избирательных участках. Не сумев отстоять свою правоту, он призвал своих сторонников бороться за демократию — этот призыв многие восприняли буквально. 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги выборов, толпа американцев, поддерживающих Трампа, атаковала Капитолий. Члены конгресса были эвакуированы, в ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского.

Американская политическая система, по мнению Медведева, справится с этим кризисом, поскольку она веками доказывала свою гибкость. Но одна из существенных проблем заключается в роли СМИ. Если деятельность обычных СМИ регулируется законодательством, то с появлением и распространением соцсетей ситуация значительно осложнилась, так как соцсети находятся вне специального регулирования. Именно они, убеждён Медведев, разожгли информационную войну в США. Причём против одного конкретного лица — Дональда Трампа.

Медведев подчеркнул, что даже уход Трампа из политики навсегда в умах американцев останется как «чудовищный» раскол. С другой стороны, эта проблема станет уроком для других государств, которые предпримут усилия, чтобы не допустить подобного у себя, писал NEWS.ru.