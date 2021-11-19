ВЭБ подошёл к завершению программы развития для управленческих кадров

Госкорпорация ВЭБ.РФ завершает программу развития для управленческих кадров 100 крупнейших городов России, которая длилась полтора года. Ставка в обучении была сделана на команды, хорошо знающие свои города и заинтересованные в их развитии, сообщил «Царьграду» президент школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.

Фокус развития города, отражённый в проекте, разумеется, направлен в первую очередь на промышленность. Это производство экологически чистой атомной энергии, реакторов на быстрых нейтронах, развитие производства для ветрогенерации. И четвёртый этап индустриального развития города мы связали с развитием биотехнологий. Это перспективы «ДонБиоТеха». Конечно, в проекте есть и инфраструктура: набережная, парк «Молодёжный», развитие нового города и рекреационной зоны, — рассказал заместитель главы администрации Волгодонска по экономике Сергей Макаров.

Между тем мэрия Якутска представила план развития регионального центра как IT-столицы. По расчёту властей, к 2030 году число занятых в отрасли должно вырасти в пять раз.

Ранее в Москве прошёл форум «Транспорт России», посвящённый в том числе модернизации инфраструктуры и обновлению общественного транспорта в городах и регионах России С приветственным обращением на форуме выступил президент РФ Владимир Путин.