В Вашингтоне допустили скорые переговоры с Россией

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Телеведущий Владимир Познер ответил на предложение депутата бундестага Кристиана Шмидта о возобновлении обсуждения вопроса вступления России в НАТО. По его словам, такое сближение РФ с Западом было бы благом, но оно нереально.

Познер напомнил, что идею членства России в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе поддерживали и первый президент РФ Борис Ельцин, и действующий глава государства Владимир Путин. Однако против этого возражали США и...