В США сообщили о важных переговорах с Россией по вооружениям

https://static.news.ru/photo/e92af246-9bc6-11ea-becf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Вашингтон в ближайшее время проведёт с Москвой переговоры по контролю над вооружениями. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Мы собрали очень сильную команду для переговоров, президент выбрал посланника, который возглавит эту команду, это Маршалл Биллингсли. У нас есть люди из минэнерго, и минобороны, и госдепа, которые готовятся к переговорам с Россией, — отметил он.

В эфире телеканала Fox News он также указал , что не считает вероятным выход США из договора СНВ-3, поскольку в полноценном контроле над вооружениями заинтересованы и Москва, и Вашингтон.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил: в Белом доме рассчитывают на уничтожение Россией ядерных боеголовок ракет наземного базирования. По его словам, данный шаг подтвердит выполнение Москвой своих обещаний по сокращению ракет.