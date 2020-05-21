В США сообщили о важных переговорах с Россией по вооружениям

Вашингтон в ближайшее время проведёт с Москвой переговоры по контролю над вооружениями. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Мы собрали очень сильную команду для переговоров, президент выбрал посланника, который возглавит эту команду, это Маршалл Биллингсли. У нас есть люди из минэнерго, и минобороны, и госдепа, которые готовятся к переговорам с Россией, — отметил он.
В эфире телеканала Fox News он также
Ранее NEWS.ru сообщал, что спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил: в Белом доме рассчитывают на уничтожение Россией ядерных боеголовок ракет наземного базирования. По его словам, данный шаг подтвердит выполнение Москвой своих обещаний по сокращению ракет.
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