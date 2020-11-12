В Совфеде прокомментировали идею Киева выселять россиян из Донбасса

https://static.news.ru/photo/49988de2-24e2-11eb-82a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Россия должна заступиться за своих граждан на востоке Украины, которых могут переселить по решению киевских властей. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев.

Если речь идёт о гражданах РФ, которые таким образом будут ущемляться в своих правах, наша прямая обязанность защищать права и интересы граждан России, которые проживают на территории [Украины], — заявил сенатор в эфире телеканала верхней палаты парламента «Вместе РФ».

Косачев подчеркнул, что российская позиция должна быть однозначна, чтобы «украинские соседи понимали все негативные последствия для двусторонних отношений» в случае реализации законопроекта.

Как писал NEWS.ru, 9 ноября кабинет министров Украины внёс в Верховную раду документ о принудительном отселении россиян на время боевых действий. В проекте закона говорится, что под интернированными понимаются те, кто принудительно отселён в определённые государством места, кто угрожает нападением или осуществляет агрессию. Также документ запрещает иностранцу покидать территорию Украины, если его решено отселить. Эти действия оправдываются обеспечением национальной безопасности.