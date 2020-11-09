На Украине подготовили закон об интернировании россиян на случай войны

https://static.news.ru/photo/3338c864-22cb-11eb-b22d-fa163e074e61_660.jpg Фото: : Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Законопроект о принудительном отселении граждан России на время боевых действий подготовили на Украине. Документ внесён кабинетом министров в Верховную раду.

В проекте закона говорится, что под интернированными понимаются те, кто принудительно отселён в определённые государством места, кто угрожает нападением или осуществляет агрессию. Также документ запрещает иностранцу покидать территорию Украины, если его решено отселить. Эти действия оправдываются обеспечением национальной безопасности.

Выезд с Украины иностранцу или лицу без гражданства не разрешается, если в отношении него принято решение об интернировании, до отмены решения об интернировании, — цитирует ТАСС документ.

При этом отменить решение об интернировании может только президент страны, например, после отмены военного положения.

Выявлять интернированных будет Служба безопасности Украины. Она, в свою очередь, должна поставить о них в известность Генштаб и ВСУ. При этом местным органам власти разрешается участвовать в определении места для принудительного поселения интернированных и осуществлении мероприятий по их содержанию.

Как писал NEWS.ru, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда защищает этнических русских вне зависимости от того, где они проживают, в том числе и на юго-востоке Украины.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал требования Украины об отзыве указа Владимира Путина, который касается упрощённого получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей. Песков заметил, что понимает украинскую позицию. Однако она, по его словам, в корне расходится с обязательствами, зафиксированными подписью президента Украины в Минском комплексе мер. Там, заметил российский политик, нет пункта о прекращении выдачи российских паспортов.