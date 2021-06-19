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В Совфеде не оценили шутку Украины о затоплении Крыма

19:12, 19 июня 2021
Фото: facebook.com/pavlenkojp

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала шутку секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о затоплении Крыма. Она назвала такие слова недопустимыми, передаёт «Говорит Москва».

По её словам, на Украине возник системный кризис, который испортил всю систему отношений, в первую очередь, в обществе. Она видит проявления этого как на уровне регионов и в экономике, так и в области интернет-коммуникаций, в конфессиональном сообществе.

По моему мнению, наивысшей точки кризисные процессы достигли в области политики, и, как следствие, заявлений политиков, которые допускают подобные высказывания, которые недопустимы в цивилизованном обществе, — считает политик.

Данилов накануне пошутил, что Крым просил воду и наконец получил её. По его словам, теперь местные жители не знают, что с ней делать, так как «господь Бог слишком много им дал воды сразу».

В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные ливни. На востоке полуострова выпали почти две месячные нормы осадков. В результате в Керчи оказались подтопленными более 200 жилых домов, больница, а также обесточен центр города.

Ситуация в Крыму после сильных ливней

facebook.com/pavlenkojp

Ситуация в Крыму после сильных ливней

facebook.com/pavlenkojp

Ситуация в Крыму после сильных ливней

facebook.com/pavlenkojp

Ситуация в Крыму после сильных ливней

facebook.com/pavlenkojp

Ситуация в Крыму после сильных ливней

facebook.com/pavlenkojp

Ситуация в Крыму после сильных ливней

facebook.com/pavlenkojp

Ситуация в Крыму после сильных ливней

facebook.com/pavlenkojp

Ситуация в Крыму после сильных ливней

rk.gov.ru

Ситуация в Крыму после сильных ливней

Сергей Мальгавко/ТАСС

Ситуация в Крыму после сильных ливней

Сергей Мальгавко/ТАСС

Ситуация в Крыму после сильных ливней

Пресс-служба администрации Ялты/ТАСС

Ситуация в Крыму после сильных ливней

facebook.com/pavlenkojp

Ситуация в Крыму после сильных ливней

facebook.com/pavlenkojp

Ситуация в Крыму после сильных ливней

facebook.com/pavlenkojp

Ситуация в Крыму после сильных ливней

facebook.com/pavlenkojp

Ситуация в Крыму после сильных ливней

facebook.com/pavlenkojp

Ситуация в Крыму после сильных ливней

facebook.com/pavlenkojp

Ситуация в Крыму после сильных ливней

facebook.com/pavlenkojp

Ситуация в Крыму после сильных ливней

facebook.com/pavlenkojp

Ситуация в Крыму после сильных ливней

facebook.com/pavlenkojp

В ночь на 18 июня на Южном берегу Крыма основной удар стихии пришёлся на Ялту, в городе выпало более 135 мм осадков. Власти заявили, что такая серьёзная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. Режим ЧС регионального масштаба из-за сильных ливней введён, помимо Керчи и Ялты, в Феодосии и Кировском районе.

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