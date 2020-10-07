В Совете Федерации предложили дополнить законопроект о кабмине

Комитет Совфеда по регламенту считает нужным прописать в законопроекте о правительстве механизм дальнейших действий в случае, если представленная президентом России сенаторам кандидатура силового министра не найдёт поддержки.
Замечания комитета по регламенту
Поправки в Конституцию дали право Совету Федерации участвовать в проведении консультаций по кандидатурам федеральных министров, ведающих вопросами силовых ведомств, обороны и национальной безопасности, предложенным главой государства.
Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил кабмину продлить условия льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства до марта 2021 года, передавал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники