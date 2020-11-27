В России могут запретить демонстрацию изображений нацистов

https://static.news.ru/photo/c5d56e40-30ac-11eb-842a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Госдуму внесли законопроект о запрете публичной демонстрации изображений лиц нацистских военных преступников. Инициаторами выступили председатели комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Елена Ямпольская и Василий Пискарёв.

Предлагается установить запрет на «публичное демонстрирование изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов». По мнению депутатов, портреты нацистов и их пособников публично оскорбляют многонациональный народ и память о понесённых в Великой Отечественной войне жертвах, сообщает ТАСС.

Проект предлагает сделать и исключения из закона. Они возможны в тех случаях, когда «формируется негативное отношение к идеологии нацизма».

Нюрнбергский процесс стартовал 20 ноября 1945 года в одноимённом городе Германии. Завершился 1 октября 1946 года. На скамье подсудимых оказались 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство Третьего рейха. Все 403 слушания проходили в закрытом режиме. Их широко освещала мировая пресса, радиостанции вели прямой эфир. 12 фигурантов приговорили к смертной казни через повешение. Остальным назначили длительные или пожизненные сроки в местах лишения свободы.

В мае 2020 года на сайте «Бессмертного полка» появлялись фото Адольфа Гитлера, Генриха Гиммлера и других лидеров Третьего рейха. В СКР установили, что в большинстве случаев к размещению подобного контента причастны иностранные граждане. Однако наряду с ними в число подозреваемых входят более 10 россиян.

Как писал NEWS.ru, глава СК РФ Александр Бастрыкин напомнил об ответственности всех, кто позволяет себе глумиться над памятью участников Великой Отечественной войны. Руководитель ведомства отметил, что в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» некоторые граждане размещали на соответствующем портале фото нацистских преступников.