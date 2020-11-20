«Найдём каждого»: СК напомнил о наказании за осквернение памяти фронтовиков

https://static.news.ru/photo/4bdffa04-2b18-11eb-be8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава СК РФ Александр Бастрыкин напомнил об ответственности всех, кто позволяет себе глумиться над памятью участников Великой Отечественной войны. Руководитель ведомства отметил, что в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» некоторые граждане размещали на соответствующем портале фото нацистских преступников.

Я хотел бы предупредить: все, кто ещё попытается так браниться над памятью наших дедов и отцов, найдём каждого и каждый получит по закону в соответствии с действующим законодательством РФ, — цитирует его ТАСС. С таким заявлением Бастрыкин обратился к участникам форума «Уроки Нюрнберга».

В мае 2020 года на сайте «Бессмертного полка» появлялись фото Адольфа Гитлера, Генриха Гиммлера и других лидеров Третьего рейха. В СКР установили, что в большинстве случаев к размещению подобного контента причастны иностранные граждане. Однако наряду с ними в число подозреваемых входят более 10 россиян.

По мнению главы РФ Владимира Путина, снятие грифов секретности с архивов Второй мировой войны, продолжающееся в РФ, позволит узнать новые факты массовых расправ над гражданским населением со стороны нацистов. Политик добавил, что кровавые преступления, истребление целых народов, обращение в людей в рабство организовала правящая верхушка Третьего рейха, и страны, пострадавшие от агрессии гитлеровской Германии, «справедливо рассчитывали на возмездие» и на неизбежное и публичное наказание виновных.

Нюрнбергский процесс стартовал ровно 75 лет назад — 20 ноября 1945 года в одноимённом городе Германии. Завершился 1 октября 1946 года. На скамье подсудимых оказались 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство Третьего рейха. Все 403 слушания проходили в закрытом режиме. Их широко освещала мировая пресса, радиостанции вели прямой эфир. 12 фигурантов приговорили к смертной казни через повешение. Остальным назначили длительные или пожизненные сроки в местах лишения свободы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что генпрокурор РФ Игорь Краснов выступил с предложением закрепить в законе понятие геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны, который выразился в массовых преступлениях нацистов против мирных жителей.