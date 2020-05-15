СКР установил приславших фото нацистов на сайт «Бессмертного полка»

https://static.news.ru/photo/fefb5510-96b8-11ea-a5c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Установлены лица, разместившие фотографии нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк». Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По её словам, к размещению недостоверного контента причастны в основном иностранные граждане. Среди подозреваемых также более 10 граждан России, которые проживают в разных регионах страны.

Возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Ведётся розыск установленных лиц, отметила Петренко.

Ранее злоумышленники загрузили на сайт движения «Бессмертный полк» фотографии лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Фотография последнего была подписана: «полковник Алексеев В. М.». Также на сайте «Банк памяти» появилась анкета под именем «Гитле Адоль Алоисо» с фотографией Гитлера.

NEWS.ru писал, что народный артист СССР Василий Лановой назвал святотатством попытку размещения на сайте «Бессмертного полка» фотографий нацистских преступников. Он подчеркнул, что разделяет возмущение общественных организаций и ветеранских сообществ по этому поводу.