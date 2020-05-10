На сайте «Бессмертного полка» разместили фото лидера Третьего Рейха

https://static.news.ru/photo/a765c1ae-92c2-11ea-9230-fa163e074e61_660.jpg Генрих Гиммлер Фото: Scherl/Global Look Press

Фотографию одного из главных деятелей нацистской Германии Генриха Гиммлера разместили на сайте акции «Бессмертный полк». Изображение появилось на странице советского солдата из Ростовской области Василия Алексеева.

Координатор движения в Ростове-на-Дону Андрей Кудряков пообещал совместно с силовиками найти автора этой записи, передаёт РИА Новости.

Мы с правоохранительными органами разберемся, кто это сделал. Наверняка психически нездоровый человек, — подчеркнул он.

Кудряков отметил, что это не первая попытка отправить фотографии нацистских преступников на сайт.

Ранее президент Владимир Путин принял участие в акции «Бессмертный полк». Из-за коронавируса мероприятие прошло в виртуальном формате. Он записал видеообращение с портретами родителей на фоне. В этот момент он находился в своём кремлёвском кабинете. В своём обращении политик отметил, что у людей ещё появится шанс пройти по Красной площади и отдать дань уважения героям Второй мировой войны, писал NEWS.ru.