Лановой назвал святотатством фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

https://static.news.ru/photo/ad172a2c-95cc-11ea-bca5-fa163e074e61_660.jpg Василий Лановой Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сопредседатель общероссийского движения «Бессмертный полк», народный артист СССР Василий Лановой назвал святотатством попытки разместить на сайте «Бессмертного полка» профили нацистских преступников Гитлера и Гиммлера .

Попытки разместить на сайте «Бессмертного полка» профили офицеров СС и фашистских вождей — это святотатство, — цитирует ТАСС Ланового.

Артист сообщил, что разделяет возмущение общественных организаций и ветеранских сообществ, которые уже высказались по этому поводу. Лановой считает, что следователи обязательно должны разобраться с этой историей, так как «смешивать память героев с нацистскими преступниками абсолютно недопустимо».

Как писал NEWS.ru, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма» за размещение на сайтах движения «Бессмертный полк — онлайн» фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера. Следователи сейчас устанавливают лиц, причастных к совершению данных преступлений, чтобы их действиям дать правовую оценку. Уточняется, что неизвестные разместили в Интернете фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера, подписав, что на ней запечатлён якобы полковник Алексеев В.М. Кроме того, на сайте «Банк памяти» появилась анкета под именем «Гитле Адоль Алоисо» с фотографией Гитлера. В настоящее время следователи выявляют иные попытки размещения недостоверного контента в рамках виртуальной акции.