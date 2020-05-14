СКР возбудил дело за фото Гитлера и Гиммлера на сайте «Бессмертного полка»

https://static.news.ru/photo/3eb46934-95c0-11ea-a519-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма» за размещение на сайтах движения «Бессмертный полк — онлайн» фотографий нацистских преступников Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера.

Следствием принимаются необходимые меры к установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка, — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Уточняется, что неизвестные разместили в интернете фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера, подписав, что на ней запечатлён якобы полковник Алексеев В.М. Кроме того, на сайте «Банк памяти» появилась анкета под именем «Гитле Адоль Алоисо» с фотографией Гитлера.

В настоящее время следователи выявляют иные попытки размещения недостоверного контента в рамках виртуальной акции.

Как писал NEWS.ru, руководству челябинского торгово-развлекательного центра пришлось извиняться за провокацию, организованную неизвестным «шутником». Тот прислал фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера для участия в акции «Имена героев». Изображение оказалось довольно редким. При этом снимок сопровождался рассказом о дедушке, который сражался на фронте против немецко-фашистских захватчиков. Модератор, ответственный за публикацию историй о подвигах фронтовиков, не узнал того, кто на самом деле был изображён на фото. Однако после появления снимка в Интернете разразился скандал. Публикация была удалена.