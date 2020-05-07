В Челябинске неизвестный выдал Гитлера за родственника-ветерана

https://static.news.ru/photo/892f33f8-9062-11ea-8da7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководству челябинского торгово-развлекательного центра пришлось извиняться за провокацию, организованную неизвестным «шутником». Тот прислал фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера для участия в акции «Имена героев».

Изображение оказалось довольно редким: фюрер Третьего рейха был без усов. При этом снимок сопровождался рассказом о дедушке, который сражался на фронте против немецко-фашистских захватчиков. Модератор, ответственный за публикацию историй о подвигах фронтовиков, не узнал того, кто на самом деле был изображён на фото.

Однако после появления снимка в Интернете разразился скандал. В качестве героя Гитлер был недолго. Публикация была удалена. Руководство ТРЦ не исключает, что обратится в правоохранительные органы: электронная почта отправителя известна.

Признаёмся: мы просто не верили, что над этой священной темой у кого-то поднимется рука пошутить и что кто-то пришлёт нам историю не про своего предка. Именно по этой причине мы недосмотрели, недопроверили — поверили людям. Признаём свою ошибку. Нам очень грустно, что так произошло, — сказано в обращении организаторов акции к горожанам.

Они также предупредили администраторов других крупных интернет-сообществ, чтобы те проявляли внимательность при проведении подобных патриотических акций. Не исключено, что автор «розыгрыша» захочет повторить свой опыт, предположили авторы проекта.

При этом они заверили, что усилили контроль за новыми заявками на публикацию. Теперь их тщательно проверяют и обещают размещать в Интернете только после общения с отправителями.

Ранее, как писал NEWS.ru, Российское военно-историческое общество опубликовало секретное донесение маршала Георгия Жукова главкому Вооружённых сил СССР Иосифу Сталину. В нём говорится о добытых советской военной контрразведкой данных, касающихся самоубийства Гитлера и рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса.