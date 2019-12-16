Во втором по значению мегаполисе страны, Северной столице России, недостаточно было просто выиграть выборы, обеспечив окончательный приход в Смольный Александра Беглова. И после достаточно напряжённой избирательной кампании в городе на Неве продолжались согласования ключевых позиций в городской системе управления.

Более того, как известно, несколько раз менялась сама концепция формирования городской власти. Ведь изначально, как утверждали, планировалось ввести пост главы городского правительства, который брал бы на себя все основные экономические решения. Более того, в кулуарах называлась и фамилия возможного питерского премьера. Речь шла о главе «Ленэнерго» Андрее Рюмине, в прошлом одним из шефов «Мосэнерго». И к тому же зяте, как считается, пророссийского украинского политика Виктора Медведчука, которого обычно называют кумом Владимира Путина. Рюмин познакомился со старшей дочерью Медведчука, Ириной, на горнолыжном курорте в Швейцарии. Говорилось, что сторонником введения такого поста в родном Питере путём изменения устава города и назначения на него Рюмина был даже Дмитрий Медведев.

Но Петербург — город особый, родина нашей нынешней правящей элиты. А потому в результате сложного выравнивания баланса интересов от идеи нового поста в системе местной власти отказались, как, собственно, и от кандидатуры самого Рюмина. И вот спустя почти два месяца экономику города, вопросы инвестиционного климата, развития важнейшей для города туристической инфраструктуры будет курировать Максим Соколов. Бывший министр транспорта, которого самого в своё время рассматривали в качестве кандидата на пост губернатора. Благо, вице-губернатором в Петербурге он уже работал до переезда в Москву. Правда, после ряда транспортных аварий и критики президента свой министерский пост Соколов вынужден был оставить. Но из властной обоймы не выпал, даже работая в последнее время в бизнесе.

И вот его возвращение в Смольный, которое якобы стало частью пакетного компромисса двух влиятельных питерских групп. Условно Ротенбергов и Ковальчуков. А тут ещё и о назначении Соколова было объявлено в день рождения Аркадия Ротенберга, что, естественно, вызвало новую волну конспирологических предположений.

В целом же, после ухода в аппарат полпреда президента в СЗФО правой руки Александра Беглова Любови Совершаевой, где она будет курировать острую тему исполнения национальных проектов, нового губернатора как бы подкрепили с двух сторон. По экономической части Максимом Соколовым, а вот в тонких материях обеспечения безопасности, выстраивания отношений с политическими партиями первую скрипку будет, как известно, играть другой зам — Виктор Пикалев. Генерал-майор, один из выходцев из перспективной ныне политической кагорты бывших адъютантов Владимира Путина от ФСО. Таким образом, Пикалев присоединился к своим бывшим коллегам, а ныне губернаторам — Алексею Дюмину, Игорю Бабушкину, Дмитрию Миронову. Не исключено, что и Пикалев вскоре получит самостоятельный пост. И уж не в Ленинградской ли области?

Но ясно, что пока в родном городе президента Пикалев будет, видимо, глазами и ушами главы государства. Так что формирование геометрии власти в Санкт-Петербурге, похоже, завершилось.