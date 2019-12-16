https://static.news.ru/photo/81115526-1fdc-11ea-8e15-fa163e074e61_660.jpg Максим Соколов Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов предложен на пост вице-губернатора Петербурга. Его кандидатуру должно согласовать Заксобрание города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Санкт-Петербурга, обращение с предложением согласовать назначение Максима Соколова в Заксобрание направил губернатор Александр Беглов. Новый вице-губернатор будет отвечать за решение вопросов транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма, отмечает ТАСС .

Ранее NEWS.ru писал, что в июле Соколова выдвинули кандидатом в совет директоров «Аэрофлота». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Как сообщал News.ru, уход Максима Соколова с должности министра транспорта предрекали многие аналитики. Их прогнозы сбылись, когда новым главой ведомства стал друг и заместитель Соколова — Евгений Дитрих.