В мутной воде не ловятся фейки: спасут ли маркировки от дезинформации

Несколько российских СМИ и крупнейшие интернет-платформы подписали меморандум о фактчекинге. С его подписантами будет обсуждаться маркировка сомнительного контента пользователей. Близкий к IT-отрасли источник NEWS.ru заявил, что работа по выявлению фейков, как ожидается, будет осуществляться не в автоматическом, а «в ручном режиме», однако пока непонятно кто будет «отсеивать ненужную информацию». Он не исключил, что речь идёт об «асимметричном ответе» Москвы на притеснение российских государственных СМИ на Западе и обвинения их в распространении fake-news.

Под зонтиком РОЦИТ

Меморандум сроком на один год, подписали ТАСС, РИА Новости, РБК, «Интерфакс», «Ведомости», Rambler и The Bell. Эти СМИ издания будут проверять данные на площадках «Яндекс.Дзена», Mail.Ru Group, Rutube, Avito и других интернет-платформ. Также верифицировать фейки будет АНО «Диалог» — организация, отвечающая за развитие цифровых платформ, созданная в ноябре 2019 года как московский центр анализа эффективности обратной связи с гражданами. Но, как писал РБК, затем в Кремле решили распространить работу этой структуры на федеральный уровень.

На сайте организации сказано, что АНО «Диалог» — это «межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом». Целью организации является «объединение технологических и управленческих решений в цифровой среде для ускорения решения вопросов, с которыми люди обращаются в органы власти».

Возглавляет АНО «Диалог» Алексей Гореславский, который до 2020 года являлся замначальника управления Администрации президента по общественным проектам. В разные годы он также был главредом изданий Lenta.ru и «Взгляд», а также трудился на руководящих должностях в «Интерфаксе» и Rambler&Co.

«Держателем» меморандума станет Региональная общественная организация «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ). Эта структура была создана в 1996 году, она занимается «созданием дружественной интернет-среды и популяризацией интернет-технологий». В конце 2014 года РОЦИТ «перезапустили» и сегодня это общественная организация, «объединяющая активных интернет-пользователей России». Своей миссией она декларирует содействие развитию и распространению интернет-технологий, реализацию образовательных проектов в области IT и цифровой грамотности и защиту интересов web-пользователей и специалистов на государственном уровне. Председателем правления РОЦИТ значится депутат Госдумы от «Единой России» Леонид Левин.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Меморандум будет носить рамочный характер, но затем его участникам предстоит договориться насчёт формата и правил мониторинг фейков, их маркировки и других вопросов. Потенциально недостоверную информацию должны будут выявлять сами интернет-площадки либо в ходе мониторинга, либо по обращению пользователей или фактчекеров. Признать ту или иную информацию фейковой в итоге может только сама платформа. В этом случае она должна будет промаркировать, опровергнуть эти сведения, удалить их, либо заблокировать разместившего фейк пользователя.

Приоритет в проверке информации на достоверность отдается сообщениям о количестве погибших (например, во время ЧС), коронавирусе и исторических событиях, а также сведениям, провоцирующим ажиотажный спрос на тот или иной продукт или рост его цены, разжигающим межнациональную рознь, — говорится в публикации "Ведомостей".

При этом в тексте меморандума нет чёткой трактовки, о каком именно контенте идёт речь — пользовательском или сообщениях СМИ, однако источники «Ведомостей» среди подписантов утверждают, что предполагается маркировать первый. Один из источников газеты рассказал, как примерно будет работать алгоритм. По его словам, если в одной из соцсетей появляется потенциально недостоверное сообщение, площадка может обратиться к одному из фактчекеров, подписавших меморандум. Если выяснится, что это фейк, интернет-платформа промаркирует его, пессимизирует в выдаче или удалит.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время подписания меморандума акционер «Ведомостей» и глава медиа-холдинга «ФедералПресс» Иван Ерёмин заявил, что позитивно оценивает инициативы, направленные на саморегулирование в отрасли.

Проблема распространения недостоверной, непроверенной, или намеренно лживой информации стоит остро на повестке дня. Это могут быть и намеренные стратегии по взбросу дезинформации, так и случаи, гонка блогеров или отдельных журналистов в поисках хайпа, или просто следствие некомпетентности отдельных авторов. Чаще всего первоисточниками информации такого рода являются не СМИ, а блогеры или анонимные источники в социальных сетях. Безусловно, случается, что фейки тиражируются зарегистрированными изданиями — в силу ангажированности или ради кликбейта. И это конечно бьёт не только по репутации отдельных изданий, но и подрывает доверие к журналистике как таковой. Иван Ерёмин акционер «Ведомостей», глава медиа-холдинга «ФедералПресс» акционер «Ведомостей», глава медиа-холдинга «ФедералПресс»

Он выразил уверенность, что принципы саморегулирования, лежащие в основе объединения вокруг меморандума, не позволят злоупотребить предусмотренными им механизмами и не отразятся на деятельности новостных сервисов и СМИ. Ерёмин добавил, что прогресс в информационной сфере и расцвет соцсетей, позиционирующих себя как «новые медиа», приводит к размыванию понятия «СМИ» и стандартов работы с информацией, но в отличие от блогеров, классические медиа «ответственно подходят к процессу сбора и проверки фактуры». А статус фактчекинговой организации в проекте «своевременно подчеркивает этот тезис», добавил медиа-менеджер.

Не может не радовать, что инициатива создании безопасной информационной среды исходит от самих крупных российские информационно-технологических компаний, что демонстрирует их стремление к открытости и социальной ответственности, — резюмировал Ерёмин.

Ручная работа

Источник NEWS.ru, близкий к руководству одного из IT-гигантов, пояснил, что меморандум даст возможность игрокам в отрасли договориться между собой. Когда же государство самостоятельно принимает какие-либо новые законы или нормы, оно стремится решить проблемы одним ударом, не учитывая мнение отрасли, и «ведет себя как слон в посудной лавке», отметил он.

IT-отрасль всегда готова предлагать свои варианты решения той или иной проблемы, потому что инициируемые сверху инициативы как правило бьют не только по конкретной задаче, а работают по принципу бега по дому за мухой с огнемётом. Этот меморандум подразумевает, что государство определяет некое направление движения, а представители отрасли договариваются между собой, вырабатывают регламент работы и в режиме саморегулирования, на добровольных началах и по собственной инициативе маркируют те или иные материалы, — рассказал источник.

Предложенный механизм, как предположил собеседник NEWS.ru, является ответом зарубежным соцсетям, которые маркируют государственные российские СМИ как пропагандистские ресурсы или вовсе блокируют их аккаунты. По его словам, иностранные СМИ «работают очень неплохо, распространяют свой контент на российских площадках и в этом смысле не исключено, что их материалы будут маркировать как якобы фейк».

Сейчас [в связи с меморандумом] должна появиться некая группа людей, которые будут «вручную» определять, что фейк, а что не фейк, им предстоит решать судьбу особо спорных [с точки зрения государства] материалов. Если это делать автоматически и быстро, то навернутся мощности, поэтому речь идёт о работе руками. И к этому всему есть много вопросов, — добавил источник.

Журналист и член Общественной палаты РФ (ОП) Александр Малькевич заявил NEWS.RU, что по состоянию на 20 сентября с начала года рабочая группа ОП по борьбе с фейками выявила 53 тысячи случаев недостоверной информации, в том числе якобы 14 тысяч из них обнаружены за три дня голосования во время выборов в Госдуму. А спустя три недели после выборов «пошла новая волна фейков» — выявлено шесть тысяч ложных сообщений про COVID-19, локдаун и «немного по итогам выборов».

pixabay.com

Малькевич уверяет , что основными площадками распространения слухов стали TikTok и Telegram, а еще «притчей во языцех стали whatsapp-чаты, а также фейковые ролики в YouTube», добавил он в комментарии NEWS.ru. По мнению Малькевича, инициатива с меморандумом — правильная, но СМИ, которые подписывают меморандум, — это профессиональные издания, которые в своей деятельности фейков избегают, а основной поток недостоверной информации «поступает к нам извне, из западных стран по их же соцсетям».

Стоит отметить, что российские площадки на Западе также неоднократно обвинялись в дезинформации. Например, в 2016 году The New York Times сообщала об информационной стратегии Москвы, подвергающей сомнению официальную версию событий. Для достижения своих целей, по мнению американского издания, Россия применяет как привычные медиа, так и скрытые каналы дезинформации. Этот приём, как писала газета, был продемонстрирован в 2014 году, когда российские СМИ выдвигали версии крушения малайзийского «Боинга» в Донбассе, утверждая, что к катастрофе причастны украинские ВВС или агенты ЦРУ. Это, по мнению авторов публикации, помогло отвлечь внимание от версии о том, что самолёт сбили плохо обученные ополченцы ДНР. С тех пор подобные кампании, как писала The New York Times, проводились во многих странах. В Германии Россия якобы поддерживала антииммигрантские настроения, в Великобритании — подогревала кампанию по выходу из ЕС, в Чехии — распространяла публикации против США и Евросоюза.

Члены экспертной группы, созданной Европейской службой внешнеполитической деятельности, отмечали , что в российских официальных СМИ и соцсетях якобы приуменьшалась опасность COVID-19 для страны в первые недели и месяцы пандемии. К примеру Роспотребнадзор утверждал , что риск распространения в России коронавируса из Китая невелик.

Глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в интервью NEWS.ru также обратил внимание, что «к работе по маркировке не подключены иностранные площадки».

Пока российские площадки будут инвестировать в то, чтобы работа по выявлению и маркировке фейков велась, иностранные на это деньги тратить не будут, продолжая зарабатывать и не нести затрат на соблюдение норм и правил, обусловленных спецификой российского законодательства. К тому же у пользователя может создастся впечатление, что раз они видят некие плашки-маркировки только на российских площадках, то на иностранных нет негативного контента, а, следовательно, им можно верить больше. Но иностранные интернет-площадки пропускают через свою модерацию много опасной и недостоверной информации. Владимир Зыков директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров

В качестве примера фейковой информации Зыков привел в пример мошеннические видеоролики по продвижению несуществующих, якобы положенных гражданам выплат. Эти ролики обычно похожи на новости федеральных телеканалов: сначала идет речь ведущего, затем сюжет, в котором могут фигурировать политики или чиновники, а дальше пользователя призывают перейти по ссылкам, которые ведут на ресурсы злоумышленников.