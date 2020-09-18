В МИД заявили о корыстных целях Запада в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/fff600a6-fa4e-11ea-a78b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Darius Mataitis/www.imago-images.de/Global Look Press

Директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв считает, что Запад в ситуации с Белоруссией нарушает основополагающие принципы Устава ООН и использует незаконные санкции для продвижения собственных интересов.

По его словам, это стало уже привычной картиной, когда западные страны, пренебрегая принципами Устава ООН, «пытаются использовать постэлекторальную ситуацию для продвижения собственных узкокорыстных интересов». Ильичёв отметил, что в этих целях они пускают в ход свои «привычные инструменты», такие как односторонние санкции.

По мнению дипломата, другие государства могут оказывать содействие Белоруссии только по её запросу, так как белорусский народ должен самостоятельно решать свои внутриполитические вопросы, передаёт РИА Новости.

Любое международное содействие Минску должно оказываться исключительно по его запросу, — заявил Ильичёв.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ситуация, сложившаяся вокруг Белоруссии, никак не повлияет на диалог между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.