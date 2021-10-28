В МИД России заподозрили Киев в заведении в тупик переговоров по Донбассу

Есть ощущение, что Украина специально заводит в тупик переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе для решения конфликта силовыми методами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт РИА Новости.

Складывается впечатление, что Киев сознательно заводит переговоры в контактной группе в тупик, чтобы просто развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путём, — сказала Захарова.

26 октября Генеральный штаб Украины сообщил, что впервые применил в Донбассе ударный беспилотник Bayraktar в боевых целях. Он якобы уничтожил оружие противника управляемой боевой ракетой. При этом полёты боевой авиации вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями.

По словам представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Бориса Грызлова, Киев отказался обсуждать использование Bayraktar в Донбассе.

В Германии обвинили в использовании БПЛА «все стороны конфликта». В МИД ФРГ напомнили, что беспилотники по условиям Минских соглашений могут применять только наблюдатели ОБСЕ. Такая реакция вызвала недовольство Киева. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина имела законное право на самооборону. Он потребовал от Берлина «удвоить посреднические усилия» по организации встречи в «нормандском формате» и поставить Москву на место.