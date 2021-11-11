В МИД России заявили о готовности поддержать Минск в случае санкций ЕС

Если против Белоруссии будут введены новые санкции со стороны Евросоюза, Москва окажет Минску поддержку. Об этом РИА Новости заявил заместитель главы российского МИД Александр Панкин. Пакет новых санкций до конца недели обсудят Брюссель и Вашингтон.

Белорусским друзьям мы всегда подставим плечо, — сказал дипломат.

По словам Панкина, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров поднимал тему европейских санкций против партнёра России по Союзному государству после переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Как заявил российский дипломат, подобные шаги представителей западных стран являются проявлением «бессмысленности и беспочвенности».

Обсуждение возможности введения новых рестрикций назначено на 15 ноября в Брюсселе, на заседании Совета министров иностранных дел ЕС. Кроме прочего. В повестку включена и ситуация с мигрантами, находящимися на белорусско-польской границе.

Ранее член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Пётр Быстрон назвал возможные санкции против Белоруссии абсурдными. По его словам, в комитете не поддерживают введение новых запретов на фоне миграционного кризиса в регионе.

В его возникновении прибалтийские страны и Польша винят белорусов, в Минске же подобные обвинения отвергают. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в одном из своих заявлений сообщил, что государство больше не будет сдерживать прибывающих с Ближнего Востока беженцев, так как из-за санкций Запада в стране нет «ни денег, ни сил».