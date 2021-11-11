В бундестаге назвали абсурдными возможные санкции против Минска

Член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Пётр Быстрон назвал возможные санкции против Белоруссии абсурдными. По его словам, в комитете не поддерживают введение новых запретов на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе, пишут «Известия».

Санкции против Беларуси абсурдны, Лукашенко только поддерживает Глобальный договор о миграции, — сказал он.

Как отметил Быстрон, такие неправительственные организации, помогающие беженцам, как Sea-Watch и United for Rescue, финансируются налогоплательщиками и фондами ЕС.

Он подчеркнул, что мигранты из Белоруссии — это не беженцы, а молодые люди, которые хотят иммигрировать в немецкую социальную систему. По его словам, одним из следствий политики открытых границ уже стал резкий рост преступлений в Германии, поскольку большинство прибывших беженцев не интегрируется в местное общество.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме заявила, что Соединённые Штаты Америки и Европейский союз намерены расширить введённые против белорусских властей санкции. По её словам, увеличение списка рестрикций ЕС следует ожидать в начале следующей недели (15–21 ноября).

Глава ЕК отметила, что так Брюссель и Вашингтон намерены наказать Минск за организацию «гибридной атаки» на ЕС. Наплыв беженцев на границе Белоруссии и Польши она оценила как попытку белорусских властей дестабилизировать ситуацию у соседей. Она назвала это циничным геополитически давлением, от которого следует защитить европейские демократии.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на расширение санкций Евросоюза пригрозил перекрыть транзит газа в Европу. Он предупредил ЕС о готовности жёстко ответить на новые пакеты ограничений и призвал руководство Польши и Литвы «думать, прежде чем говорить».