В Еврокомиссии подтвердили расширение санкций против властей Белоруссии

Соединённые Штаты Америки и Европейский Союз намерены расширить введённые против белорусских властей санкции, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме. По её словам, увеличение списка рестрикций ЕС следует ожидать в начале следующей недели (15–21 ноября), пишет Bloomberg.

Мы будем расширять наши санкции против Белоруссии очень быстро. В начале следующей недели произойдет расширение санкций против [белорусских] элементов. Насколько я проинформирована, Соединенные Штаты подготовили санкции, которые вступят в силу в начале декабря, — рассказала она.

Глава ЕК отметила, что так Брюссель и Вашингтон намерены наказать Минск за организацию «гибридной атаки» на ЕС. Наплыв беженцев на границе Белоруссии и Польши она оценила как попытку белорусских властей дестабилизировать ситуацию у соседей. Она назвала это циничным геополитически давлением, от которого следует защитить европейские демократии.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае, когда президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.

В ночь на 10 ноября несколько десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежки. При этом в районе пункта пропуска «Кузница», где 8 ноября происходили попытки прорвать границу, ситуация относительно спокойная. Комментируя сложившуюся ситуацию, президент Польши Анджей Дуда заявил о беспрецедентной массированной гибридной атаке со стороны Белоруссии на границе. Варшава предупредила Минск о возможном полном закрытии движения через границу.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил РФ в причастности к миграционному кризису на границе с Белоруссией. Он подчеркнул, что «империальная, неоимпериальная» политика России прогрессирует.