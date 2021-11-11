Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал — Европа в случае санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в ответ на расширение санкций Евросоюза. Он предупредил ЕС о готовности жёстко ответить на новые пакеты ограничений и призвал руководство Польши и Литвы «думать прежде, чем говорить». Об этом сообщает БелТА.
На совещании с руководством Совета министров страны Лукашенко
Глава государства напомнил, что через Беларусь идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал — Европа, причём в последнее время объёмы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.
Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют — пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, «непереваримые» и «неприемлемые» для нас, мы должны отвечать, — заключил Лукашенко.
Ранее стало известно о намерении США и Евросоюза ввести новый пакет санкций против белорусских властей. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, увеличение списка рестрикций ЕС следует ожидать в начале следующей недели, 15–21 ноября. По её словам, меры будут приняты в качестве наказания Минска за организацию «гибридной атаки» на ЕС. Наплыв беженцев на границе Белоруссии и Польши глава ЕК оценила как попытку белорусских властей дестабилизировать ситуацию у соседей.
Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начал развиваться в мае, когда власти Белоруссии пригрозили ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.
С 8 ноября ситуация обострилась — тогда к польско-белорусской границе подошли тысячи мигрантов. Они штурмовали заграждения, пытаясь прорваться на территорию Польши. Пограничники использовали газ, также на территорию были стянуты военные и техника. Президент Польши Анджей Дуда охарактеризовал происходящее как беспрецедентную массированную гибридную атаку со стороны Белоруссии. Варшава предупредила Минск о возможном полном закрытии движения через границу.