Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал — Европа в случае санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в ответ на расширение санкций Евросоюза. Он предупредил ЕС о готовности жёстко ответить на новые пакеты ограничений и призвал руководство Польши и Литвы «думать прежде, чем говорить». Об этом сообщает БелТА.

На совещании с руководством Совета министров страны Лукашенко заявил , что прощать ЕС Белоруссия ничего не должна. Он добавил, что его не пугает то обстоятельство, что Польша может закрыть границу. Президент Белоруссии призвал защищать суверенитет страны.

Глава государства напомнил, что через Беларусь идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал — Европа, причём в последнее время объёмы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.

Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют — пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, «непереваримые» и «неприемлемые» для нас, мы должны отвечать, — заключил Лукашенко.

Ранее стало известно о намерении США и Евросоюза ввести новый пакет санкций против белорусских властей. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, увеличение списка рестрикций ЕС следует ожидать в начале следующей недели, 15–21 ноября. По её словам, меры будут приняты в качестве наказания Минска за организацию «гибридной атаки» на ЕС. Наплыв беженцев на границе Белоруссии и Польши глава ЕК оценила как попытку белорусских властей дестабилизировать ситуацию у соседей.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начал развиваться в мае, когда власти Белоруссии пригрозили ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.

С 8 ноября ситуация обострилась — тогда к польско-белорусской границе подошли тысячи мигрантов. Они штурмовали заграждения, пытаясь прорваться на территорию Польши. Пограничники использовали газ, также на территорию были стянуты военные и техника. Президент Польши Анджей Дуда охарактеризовал происходящее как беспрецедентную массированную гибридную атаку со стороны Белоруссии. Варшава предупредила Минск о возможном полном закрытии движения через границу.