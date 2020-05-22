В МИД РФ рассказали о контактах на высшем уровне с США

https://static.news.ru/photo/b45ce014-9c21-11ea-a471-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С конца марта состоялось уже шесть телефонных разговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Кроме того, глава МИД Сергей Лавров четыре раза общался с госсекретарем Соединённых Штатов Майклом Помпео.
Продолжаются плотные контакты по линии посольств, идет переписка, мои коллеги, эксперты в профильных департаментах МИД, тоже контактируют и взаимодействуют с нашими американскими коллегами, — цитирует Рябкова РИА Новости.
Рабочее взаимодействие Москвы и Вашингтона продолжается, подчеркнул он.
Ранее, как писал NEWS.ru, Рябков заверил, что российские власти при контактах с американскими коллегами никогда не просили о снятии санкций.