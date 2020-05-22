Политика

В МИД РФ рассказали о контактах на высшем уровне с США

14:42, 22 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С конца марта состоялось уже шесть телефонных разговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Кроме того, глава МИД Сергей Лавров четыре раза общался с госсекретарем Соединённых Штатов Майклом Помпео.

Продолжаются плотные контакты по линии посольств, идет переписка, мои коллеги, эксперты в профильных департаментах МИД, тоже контактируют и взаимодействуют с нашими американскими коллегами, — цитирует Рябкова РИА Новости.

Рабочее взаимодействие Москвы и Вашингтона продолжается, подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Рябков заверил, что российские власти при контактах с американскими коллегами никогда не просили о снятии санкций.

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