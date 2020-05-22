В МИД РФ рассказали о контактах на высшем уровне с США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В проекте закона президента России Владимира Путина о воспитании патриотизма у школьников нашли ссылку на статью Конституции, ещё не принятую в ходе общероссийского голосования.

Законопроект о патриотическом воспитании детей и уважении к героям Отечества глава государства внёс в Госдуму 21 мая. В пояснительной записке российский лидер отметил, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики...