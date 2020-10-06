В МИД РФ призвали к разрешению ситуации в Киргизии мирным путём

https://static.news.ru/photo/83a542ca-07d0-11eb-9b70-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/IGOR KOVALENKO/ТАСС

Протесты в Киргизии прокомментировали в МИД России. В ведомстве отметили, что республика является стратегическим партнёром и союзником РФ, поэтому Москва заинтересована в обеспечении стабильности в стране.

Надеемся на скорейшее разрешение кризисной ситуации в правовом поле, путем переговоров и без применения силы, — говорится в сообщении департамента информации и печати МИД.

Российская сторона призвала все политические силы Киргизии проявить мудрость и ответственность для сохранения внутренней стабильности и безопасности. В МИД также подчеркнули, что приоритетом должно оставаться поддержание условий для дальнейшего демократического развития республики в рамках ее конституции и законодательства.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов, состоявшихся 4 октября. Согласно предварительным итогам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё11 не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%. Недовольные результатами жители вышли на митинги, захватили мэрию Бишкека, парламент республики, помещения СИЗО Государственного комитета национальной безопасности и здание правительства республики.

Центризбирком Киргизии признал парламентские выборы недействительными. Новые планируется назначить в течение двух недель, писал NEWS.ru. Кроме того, в оппозиции допускают, что президенту республики Сооронбаю Жээнбекову будет предложено досрочно уйти в отставку.