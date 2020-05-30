В МИД РФ охарактеризовали отношения РФ и США

https://static.news.ru/photo/f6a48f96-a287-11ea-ae7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном постоянно меняются в худшую сторону. По его словам, страны двигаются от одной низшей точки к другой.

Как сказал однажды известный польский мыслитель Станислав Ежи Лец: «Мы думали, что достигли дна, но затем снизу постучали», — заявил Рябков, сообщает радио Sputnik.

Рябков считает, что нынешние отношения между странами отличаются от времён холодной войны, когда противостояние СССР и США было в разы опаснее.

Дипломат отметил, что США концептуально не верят в контроль над вооружениями. Именно в этой сфере между странами возникают наибольшие проблемы. Рябков подчеркнул, что США пытаются найти предлоги, чтобы выйти из наибольшего числа договоров в этой сфере.

NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в стремлении разрушить стратегическую стабильность. Дипломат отметила, что Вашингтон придерживается чёткого плана по выходу из договорённостей в сфере стратегической безопасности, возлагая ответственность на других.