В МИД РФ назвали необоснованной жестокостью распыление газа в журналистов

https://static.news.ru/photo/ab90e63a-a340-11ea-a253-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российском МИД выразили обеспокоенность по поводу «полицейского насилия и необоснованных задержаний» в отношении журналистов, освещающих протестные акции в США, начавшиеся после убийства афроамериканца. Ранее стало известно, что полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов телеканала VICE и корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева.

Расцениваем как проявление необоснованной жестокости целенаправленное распыление полицейскими Миннеаполиса перечного спрея в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву, несмотря на идентификацию его в качестве журналиста, — говорится в комментарии МИД РФ.

Также в ведомстве сочли неприемлемым использование американскими полицейскими резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей против представителей СМИ. Российские дипломаты напомнили властям США о международных обязательствах по обеспечению безопасности и беспрепятственной деятельности журналистов, призвав правозащитников отреагировать на этот произвол.

Как писал NEWS.ru, ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналиста Михаила Тургиева и съёмочной группы телеканала VICE. Инцидент произошёл на заправочной станции уже после разгона протестующих. На видео видно, как бойцы нацгвардии, подъехав к группе журналистов на автобусе, открыли по ним огонь резиновыми пулями. После криков «Пресса!» и заявлений, что это частная территория, полицейские прекратили огонь, подошли к журналистам для проверки удостоверений, при этом потребовав опуститься на колени или сесть. Позже один из полицейских подошёл в противогазе к одному из членов съёмочной группы и распылил ему в лицо слезоточивый спрей из баллончика.