В МИД пообещали ответить на санкции ЕС из-за Навального

https://static.news.ru/photo/28208a54-0997-11eb-a29b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возможном введении Евросоюзом санкций против Кремля из-за инцидента с политиком Алексеем Навальным. По её словам, российская сторона примет ответные меры.

Она отметила, что в настоящий момент силовики проводят доследственную проверку в связи со случившимся, однако не могут получить от Германии «ответов на вопросы».

Санкции, они всегда в международных отношениях приводят к ответным мерам. Это — реалии международных отношениях. Вопрос в том, чего хотят добиться. Если хотят установить цель, найти того, кто виноват, то причем тут санкции? <...> Санкции они подготовили, а ответить на запрос Генпрокуратуры они не могут, — добавила сотрудница МИД в интервью телеканалу «Дождь».

Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия пока не предоставила никаких разъяснений по делу об отравлении Навального, были только абсурдные упрёки. По его словам, если российские власти не объяснят ситуацию, адресные санкции против ответственных лиц в РФ будут неизбежны.

Также СМИ сообщили, что власти Германии и Франции ведут подготовку пакета санкций против России в связи с отравлением Навального. Меры должны затронуть сотрудников ГУ Генштаба Минобороны.

Ранее в Организации по запрещению химического оружия заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации считают, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники, писал NEWS.ru.