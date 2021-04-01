В МИД отреагировали на доклад Госдепа США о правах человека

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Доклад Госдепартамента США о ситуации с нарушениями прав человека в мире пустой, а часть, посвящённая России, пронизана двойными стандартами. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Беглый просмотр достаточно объёмного, но по большому счёту пустого документа и непосредственно той части, которая посвящена России, оставляет стойкое ощущение дежавю. Текст, это так всегда бывает из года в год, пропитан двойными стандартами в плане оценки положения с правами человека в различных государствах, — цитирует РИА Новости Захарову.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что Вашингтон традиционно делит государства на хорошие и плохие в зависимости от того, следуют ли власти этих государств установкам США. Захарова призвала Госдеп обратить внимание на собственные силовые структуры, действия которых регулярно приводят к нарушениям прав человека по всему миру.

Госдепартамент США представил ежегодный доклад по правам человека, где традиционно раскритиковал Россию в числе других стран. Среди основных пунктов «невозможность смены власти мирным путём», угнетение прав сексуальных меньшинств, преследование по признаку расы и религии, а также коррупция и отказ расследовать преступления, особенно на политической почве. Кроме того, Госдеп критикует антиэкстремистские законы и закон об иностранных агентах, которым он приписывает подавление свободы слова.

Ранее NEWS.ru писал, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая администрация президента Штатов намерена поддерживать права человека за рубежом, однако не выступает против России и Китая.