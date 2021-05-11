В МИД назвали страны, откуда совершались кибератаки на Россию в 2020 году

https://static.news.ru/photo/0fbcb86c-0a13-11eb-9bf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2020 году большинство кибератак на РФ совершались с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах. Об этом сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы российского МИД Олег Сыромолотов.

Что касается вопроса о вредоносной активности, фиксируемой с территории США, то, по данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов, — заявил дипломат.

Олег Сыромолотов рассказал, что чаще всего нападениям подвергались объекты, которые были связаны с разработками вакцин, единицы государственного управления, ВПК, науки, образования, здравоохранения и транспорта.

Ранее стало известно, что в Интернете действовала сеть из 134 мошеннических сайтов, которые имитируют официальный ресурс Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Преступники предлагали пользователям пройти опрос, посвящённый Дню осведомлённости о здоровье. За это людям обещали €200 (около 18 тысяч рублей). Однако вместо денег жертв перенаправляли на мошеннические или фишинговые ресурсы, сайты знакомств, фейковые конкурсы и платные подписки.