Захарова назвала обвинения Киева и Запада в адрес РФ дезинформацией

https://static.news.ru/photo/f1c23666-97b6-11eb-94e4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утверждения Украины и стран Запада о том, что Россия якобы виновна в эскалации конфликта в Донбассе — дезинформация и пропаганда. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, подобная информация нацелена на отвлечение внимания от действий Киева, стягивающего к линии соприкосновения новые силы и вооружения, нарушающего режим перемирия и саботирующего выполнение Минских соглашений.

Она также отметила, что одновременно происходит и наращивание сил НАТО на Украине и в Чёрном море в непосредственной близости от границ РФ. Кроме того, активизировалась разведка иностранных государств с применением летательных аппаратов и радиоэлектронных средств.

Всё это не способствует безопасности в регионе, урегулированию конфликта в Донбассе и вызывает серьёзную обеспокоенность российской стороны, — цитирует Захарову пресс-служба ведомства.

Она призвала Киев и страны Альянса прекратить «доходящую до истерики русофобскую пропагандистскую кампанию», остановить военные приготовления и нагнетание напряжённости в Донбассе, а также не предпринимать действий, которые могут дестабилизировать ситуацию в регионе.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе. Он также выразил разочарование тем, что западные страны продолжают поддерживать Украину «в её абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях».