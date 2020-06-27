В МИД назвали «грязной вознёй» заявления Коларжа о сносе памятника Коневу

https://static.news.ru/photo/68fe40b8-b922-11ea-ac89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Обвинения России в сносе памятника маршалу Ивану Коневу от главы района Прага-6 Ондржея Коларжа — это просто грязная возня. С таким заявлением 28 июня выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Коларж ранее говорил, что в сносе монумента виновата российская сторона, так как посольство страны в Праге отказалось разместить его на своей территории. Он заявил, что «если бы Россия не начала то, что начала, памятник стоял бы на месте по сей день».

Однако, по словам Захаровой, нахождение памятника Коневу на прежнем месте было урегулировано правовыми актами.

Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения, — приводит ТАСС слова официального представителя МИД РФ.

Глава округа Прага-6 также сообщил, что ответ России на снос памятника вызвал широкий резонанс в Чехии: всплыло то, что дед чиновника был связан с гестапо, затем начались акции на месте памятника. Он также добавил, что огорчён реакцией президента Милоша Земана и премьера Андрея Бабиша на снос памятника, но уверен, что жители чешских деревень его поддерживают.

Напряжённость между странами обострилась в апреле после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге и переноса его в музей. В Москве восприняли это как нарушение Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года.

После этого в чешских СМИ появились сообщения о том, что в страну якобы приехал русский шпион, чтобы отравить ответственных за снос памятника.

5 июня МИД Чехии направил посольству РФ в Праге ноту с уведомлением о высылке из страны двух сотрудников диппредставительства.

Как ранее писал NEWS.ru, ситуация вокруг памятника маршалу Коневу станет главной во время консультаций России и Чехии, сообщил чешский посол в РФ Витезслав Пивонька.