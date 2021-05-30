«Белавиа» рекомендовали не упускать выгоду от полётов в Крым

https://static.news.ru/photo/b4bd907c-c14f-11eb-b587-96000091f725_660.jpg Фото: belavia/facebook.com

Глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец рекомендовал компании «Белавиа» не упускать уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором на полуострове. Сейчас белорусской авиакомпании нельзя упускать такой шанс, передаёт РИА Новости.

Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся, — считает Чегринец.

По его словам, после инцидента с самолетом Ryanair Белоруссии не следует «откидывать шанс» с полётами на полуостров.

Ранее гендиректор компании Игорь Чергинец сообщил, что «Белавиа» отказалась летать в Крым, так как должно быть политическое признание Крыма как части России.

В это время на переговорах в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с российским коллегой Владимиром Путиным, что «Белавиа» расширит географию полётов в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков однако заявил, что вопрос о возможности полётов «Белавиа» в Крым нужно задавать белорусской авиакомпании — президенты этот вопрос не обсуждали.