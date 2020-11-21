В Крыму назвали первой ошибкой заявление Санду о статусе полуострова

https://static.news.ru/photo/4c921e1c-2bd8-11eb-a4ab-fa163e074e61_660.jpg Майя Санду Фото: maia.sandu/instagram.com

Заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о статусе Крыма является её первой внешнеполитической ошибкой, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Озвучивая противоречивые высказывания по вопросу взаимодействия Молдавии и Москвы, Санду допускает первую внешнеполитическую ошибку. У нового президента Молдавии нет последовательности и взвешенного подхода, — сказал он.

По его словам, Санду должна не рассуждать о Крыме, а искать возможность урегулирования ситуации в Приднестровье. Он отметил, что при нынешнем подходе Молдавия может полностью потерять Тирасполь.

Крым же свою судьбу навеки связал с Россией, и это не оговаривается, — подчеркнул Гемпель в беседе с РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Санду назвала Крым частью Украины. Она также подчеркнула, что уважает территориальную целостность и суверенитет Украины в отношении Крыма.