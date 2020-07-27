В Крыму напомнили ФРГ о слиянии с ГДР без референдума

https://static.news.ru/photo/dfe175ec-d09c-11ea-91d6-fa163e074e61_660.jpg Берлинская стена Фото: Jochen Tack/Global Look Press

Объединение немцев ФРГ и ГДР прошло без всякого референдума, при этом в Берлине отказывают русским в воссоединении, которое произошло после референдума в Крыму. Так постпред республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов прокомментировал заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о статусе полуострова.

Немецкий дипломат выразил сомнения в возможность возвращения России в «Большую восьмерку», поскольку Москва покинула её из-за «аннексии Крыма и интервенции на востоке Украины».

Прискорбно, что глава МИД Федеративной Республики Германии, которая без какого-либо референдума аннексировала ГДР, покушается на закреплённую в нашей конституции территориальную целостность России. Его представление о том, что воссоединение немцев мир должен приветствовать, а воссоединение русских осуждать, оторвано не только от здравого смысла современной политики, но и от принципов международного права, — цитирует Мурадова РИА Новости.

Постпред добавил, что Республика Крым провозглашала независимость в условиях военной угрозы со стороны осуществивших переворот в Киеве националистов. Также она имела право обратиться к признавшей её России с просьбой о возвращении в страну, частью которой полуостров являлся 200 лет.

Не хочется верить, что этническая чистка и война в Крыму больше бы порадовала немецкого политика, чем свершившееся спасение крымчан. А что касается участия России в «восьмёрке», то к неоднократным заявлениям российского руководства о том, что у нашей страны нет самоцели восстанавливать в ней своё участие, и добавить нечего, — отметил Мурадов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава МИД Германии Хайко Маас заявил: Германия придерживается принципа реализации Минских соглашений, но считает Крым частью Украины, так как ФРГ «не согласна с тем, что в XXI веке могут меняться границы стран в Европе». Также Маас отметил, что не согласен с приглашением и других стран на саммиты G7, так как немецкая сторона считает нормальным формат G7 или G20, но против G11 или G12.