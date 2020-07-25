МИД Германии выступил против приглашения России в G7

https://static.news.ru/photo/21f531d6-cf9d-11ea-a302-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Felix Zahn/photothek.net via www

Германия выступает против предложения президента США о возвращении РФ в переговоры «Большой семёрки», заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Причиной исключения России стала аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины. Пока у нас нет решения, я не вижу шансов, — заявил министр в интервью Rheinische Post.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Германия придерживается принципа реализации Минских соглашений, но считает Крым частью Украины, так как ФРГ «не согласна с тем, что в XXI веке могут меняться границы стран в Европе».

Отдельно министр высказался о главе российского МИД Сергее Лаврове, он назвал его «очень опытным».

Сергей Лавров — очень опытный министр иностранных дел. На переговорах он очень последовательно представляет интересы Российской Федерации, но с ним всегда можно найти решение, — подчеркнул Маас.

Также Маас отметил, что не согласен с приглашением и других стран на саммиты G7, так как немецкая сторона считает нормальным формат G7 или G20, но против G11 или G12.

G7 расширилась за счёт вхождения России в 1998 году. Но после того как в 2014 году Крым вошёл в состав РФ, страны G8 отказались приехать на саммит в Сочи. В «Группу семи» на данный момент входят Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Саммиты G7 проходят каждый год, по очереди в гостях у каждой страны — участницы клуба. Однако у «Большой семёрки» нет устава, организация не основана на международном договоре. Кроме того, решения G7 носят характер намерений и не имеют обязательной силы. Саммит G7 должен состояться в США в сентябре 2020 года. О желании пригласить на него РФ, а также Австралию, Индию и Южную Корею американский лидер Дональд Трамп заявил около месяца назад. По его словам, участия Москвы требует здравый смысл.

Как писал NEWS.ru ранее, представители американской Демократической партии внесли в сенат проект резолюции об отстранении России от участия в заседаниях G7 («Большой семёрки»). Автором документа является замглавы демократического меньшинства в верхней палате законодательного органа штата Иллинойс Дик Дурбин, выступающий против инициативы президента США Дональда Трампа о возвращении формата заседаний G8 с участием России.