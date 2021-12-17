В Кремле заявили об отсутствии сроков по введению «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о ситуации вокруг сроков введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». По его словам, жёстких дат нет, этот вопрос решает регулятор, а компания продолжает диалог с ним, отметил он, сообщает РИА Новости.

Насколько нам известно, компания продолжает общение с регулятором и продолжает процесс сертификации... Не нам прогнозировать, когда она произойдёт, — сказал Песков.

Так прокомментировал политик вопрос журналистов о том, расстроены ли в Кремле заявлением о том, что решение по данному проекту не будет принято в первой половине 2022 года.

Песков также подчеркнул, что «это вопрос исключительно регулятора» и Россия не ставит для себя определённых сроков.

Ранее сообщалось о том, что началось заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2», строительство которого завершилось в сентябре. Газопровод был построен и прошёл независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами.

Зампредседателя фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александер граф Ламбсдорфф заявил, что в случае положительного решения о сертификации оператора СП-2 трубопровод вряд ли подключится к газораспределительной сети в Европе до сентября 2022 года, так как процедура сертификации проекта была приостановлена.