https://static.news.ru/photo/a9023528-e5ee-11e9-83ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Проведение встречи в рамках «нормандского формата» вряд ли будет возможно назначить на 16 октября из-за трудностей с графиком президента России Владимира Путина. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Журналист спросил его, возможно ли проведение встречи национальных лидеров в указанный день.

Я знаю, что у нас в середине октября были трудности с графиком, это я точно знаю. Сейчас график проведения саммита не обсуждается, — передаёт РИА Новости слова Юрия Ушакова.

Как ранее писал News.ru, сроки возможного проведения саммита лидеров стран «нормандской четвёрки», в которую входят Россия, ФРГ, Франция и Украина, пока не согласовывались. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кремль не раз заявлял, что встреча лидеров четырёх стран должна быть результативной. Для этого к саммиту необходимо серьёзно подготовиться, отметил Песков.