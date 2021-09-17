Мир в Донбассе маловероятен: Песков признал правоту Меркель

Кремль согласен с высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель, которая назвала ничтожным прогресс урегулирования конфликта в Донбассе, ситуацию можно поменять за счёт влияния на Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Песков уточнил , что в Кремле «абсолютно» согласны с оценкой Меркель, и ситуацию можно было бы изменить, оказав влияние на Киев. По словам представителя Кремля, США обладают «определённым влиянием» как на обстановку в Киеве, так и на решения украинского руководства.

С этой точки зрения, конечно же, мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем констатируем, что до сих пор такое влияние оказано не было, — сказал Песков.

Ранее Меркель назвала «ничтожным» прогресс в урегулировании конфликта на территории Донбасса. Своё заявление она сделала перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном, уточнив, что главы правительств двух стран намерены обсудить работу в «нормандском формате», так как сложившаяся на юго-востоке Украины ситуация не близится к разрешению.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.