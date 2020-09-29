В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина с новым премьером Японии

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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с новым премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой обсудил совместную работу над вакциной от COVID-19 и отношения двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса. Подтверждено обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией - в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом​, — отметили в администрации президента РФ.

Путин и Суга договорились также продолжать контакты на высшем уровне по мере стабилизации эпидемиологической обстановки.

16 сентября японское правительство ушло в отставку в полном составе вместе с бывшим премьером. Синдзо Абэ объявил о своём намерении покинуть пост в конце августа.

Путин отправил Ёсихидэ Суге телеграмму. В ней глава российского государства поздравил политика с избранием на пост премьер-министра Японии. В телеграмме Путин подчеркнул, что подтверждает готовность РФ к конструктивному взаимодействию с Японией по вопросам актуальной двусторонней и международной повестки. Путин отметил, что в последнее время для развития диалога между государствами удалось сделать многое благодаря предшественнику Суги — Синдзо Абэ.

Как писал NEWS.ru, ранее в Японии сообщили о намерении развивать отношения с Россией.