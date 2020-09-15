Путин поздравил нового премьер-министра Японии с избранием

https://static.news.ru/photo/8ef5900e-f7ee-11ea-b9e1-fa163e074e61_660.jpg Ёсихидэ Суга Фото: Du Xiaoyi/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин отправил новому японскому премьер-министру Ёсихидэ Суге телеграмму. В неё глава государства поздравил политика с избранием на высокую должность. Об этом 16 сентября сообщили представители пресс-службы Кремля.

В телеграмме Путин подчеркнул, что подтверждает готовность РФ к конструктивному взаимодействию с Японией по вопросам актуальной двусторонней и международной повестки.

Это, несомненно, отвечало бы интересам народов России и Японии, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом, — приводится текст телеграммы на сайте Кремля.

Путин отметил, что в последнее время для развития диалога между государствами удалось сделать многое благодаря предшественнику Суги — Синдзо Абэ.

16 сентября японское правительство ушло в отставку в полном составе вместе с бывшим премьером. Абэ объявил о своём намерении покинуть пост в конце августа.

Как ранее писал NEWS.ru, новый премьер Суга во внешней политике не искушён — всю жизнь он занимался внутренними проблемами Японии. Но в отношениях с Россией ему предстоит решать ещё более сложные задачи, чем его предшественнику.