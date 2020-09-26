В Японии сообщили о намерении развивать отношения с Россией

https://static.news.ru/photo/22e9a0a2-014f-11eb-bb18-fa163e074e61_660.jpg Кацунобо Като Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Япония намерена работать в направлении развития отношений с Россией в различных областях. Об этом на брифинге в Токио заявил генсек кабинета министров азиатского государства Кацунобо Като.

Он подчеркнул, что Япония придаёт важность отношениями с официальной Москвой. В этом смысле позиция Токио не претерпела изменений. По словам Като, Япония собирается развивать отношения с РФ по разным сферам, в том числе в политике, культуре и экономике.

Токио придерживается основного курса в решении территориального вопроса и заключении мирного договора с Москвой. Власти Японии сейчас согласовывают проведение телефонных переговоров с главами разных стран, среди которых и Россия, — цитирует РИА Новости генсека кабмина.

Ранее была обнародована информация, согласно которой премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 29 сентября желает провести переговоры с участием президента РФ Владимира Путина.

РФ и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключён между Российской империей и Японией в феврале 1855 года, согласно которому из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что японские пользователи соцсетей уверены: Россия не вернёт Курильские острова Японии. Журналист Иэру Сато считает, что интерес японцев к проблеме «северных территорий» начнёт падать, так как все устали от этой темы. Кроме того, для России острова Южных Курил являются передовым рубежом антиамериканской обороны, и она их не отдаст.