В японских соцсетях уверены, что Россия не отдаст Курилы

https://static.news.ru/photo/7be8a7de-f826-11ea-9dda-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Японские пользователи соцсетей уверены, что Россия не вернёт Курильские острова Японии.

Как пишет «ПолитЭксперт», со ссылкой на материал журналиста Иэру Сато, интерес японцев к проблеме «северных территорий» начнёт падать, так как все устали от этой темы.

Он отметил, что для России острова Южных Курил являются передовым рубежом антиамериканской обороны и она их не отдаст. К тому же, со времён войны прошло 75 лет и на островах выросло ни одно новое поколение. Это вызвало дискуссию в соцсетях.

Если острова сейчас возвращать Японии, то куда девать людей? Время уже ушло, — цитирует он пользователя под ником kuroro.

Другие участник отметили, что во времена СССР Япония имела шанс вернуть Курилы, но «бездарные политики Токио» проморгали момент, поэтому сейчас шансов уже нет и не будет.

А почему бы не подумать над вариантом предложить русским обменять острова на какую-то привлекательную для них часть Японии? Разве это не одна из возможностей? — написал пользователь под ником misokatsu

Также пользователи отмечают, что поправки в Конституцию России запрещают отчуждение частей территории страны. А вот новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга предпочел не замечать поправки.

Ранее NEWS.ru писал, что в Совфеде РФ ожидают прогресса в заключении мирного договора между Россией и Японией при новом премьере. Там отметили, что Москва неоднократно делала соответствующее предложение Токио, но каждый раз камнем преткновения становились Курильские острова. Все японские премьеры требовали возврата этих территорий, что невозможно. Если Страна восходящего солнца получит эти территории, то там сразу же появится военная база США.