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В Кремле предупредили об ответных мерах при усилении НАТО на Украине

15:11, 02 апреля 2021 106
Фото: Міністерство оборони України/facebook.com

Появление американских военнослужащих на Украине вынудит российскую сторону на дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Безусловно, такое развитие сценария — появление военных США на Украине — привело бы к дальнейшему росту напряжённости вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению её безопасности, — цитирует РИА Новости Пескова.

На вопрос журналистов о том, какие это могут быть меры, Песков заявил, что «все, которые необходимы». Ранее он также подчеркнул, что угрозы киевских властей о возможном появлении на Украине американских военных неприемлемы и неуместны, так как Россия никому не угрожает.

Как сообщал NEWS.ru, в Министерстве обороны Украины заявили, что страна получит поддержку от США в случае вооружённого конфликта с Россией. 1 апреля состоялся телефонный разговор министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Пентагон не оставит Украину в одиночестве.

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