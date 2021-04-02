В Кремле предупредили об ответных мерах при усилении НАТО на Украине

https://static.news.ru/photo/57ab8646-93af-11eb-9cc2-96000091f725_660.jpg Фото: Міністерство оборони України/facebook.com

Появление американских военнослужащих на Украине вынудит российскую сторону на дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Безусловно, такое развитие сценария — появление военных США на Украине — привело бы к дальнейшему росту напряжённости вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению её безопасности, — цитирует РИА Новости Пескова.

На вопрос журналистов о том, какие это могут быть меры, Песков заявил, что «все, которые необходимы». Ранее он также подчеркнул, что угрозы киевских властей о возможном появлении на Украине американских военных неприемлемы и неуместны, так как Россия никому не угрожает.

Как сообщал NEWS.ru, в Министерстве обороны Украины заявили, что страна получит поддержку от США в случае вооружённого конфликта с Россией. 1 апреля состоялся телефонный разговор министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Пентагон не оставит Украину в одиночестве.