В Кремле пообещали, что Путин будет чаще участвовать в очных мероприятиях

https://static.news.ru/photo/4fa677fc-fdba-11ea-aece-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что стандартным форматом мероприятий с участием Владимира Путина остаётся онлайн-конференция. При этом в будущем планируется наращивать число очных встреч главы государства.

Об этом он рассказал журналистам РИА Новости. Представитель президента отметил, что сотрудников СМИ в настоящее время звать на мероприятия с Путиным не планируется.

Очных мероприятий постепенно будет становиться больше. Базовым форматом пока остаётся ВКС (видео-конференц-связь. — NEWS.ru.), — подчеркнул он.

Накануне, как писал NEWS.ru, Путин встретился в Кремле с членами Совета Федерации. В ходе общения глава государства обратился к правительству и парламенту, заявив, что граждане страны должны на себе ощутить все права, предусмотренные поправками, внесёнными в Основной закон.