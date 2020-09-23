В Кремле пообещали, что Путин будет чаще участвовать в очных мероприятиях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что стандартным форматом мероприятий с участием Владимира Путина остаётся онлайн-конференция. При этом в будущем планируется наращивать число очных встреч главы государства.
Об этом он
Очных мероприятий постепенно будет становиться больше. Базовым форматом пока остаётся ВКС (видео-конференц-связь. — NEWS.ru.), — подчеркнул он.
Накануне, как писал NEWS.ru, Путин встретился в Кремле с членами Совета Федерации. В ходе общения глава государства обратился к правительству и парламенту, заявив, что граждане страны должны на себе ощутить все права, предусмотренные поправками, внесёнными в Основной закон.
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